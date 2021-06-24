Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova sezon arasına girerken 102. bölümde birbirinden özel ve duygu yüklü sahneler izleyicileri ekran başına kilitledi. Eşkıyalar tekrar konağı basıp her yeri aleve verirken Demir Yaman ise onlara çatışmaya girer. Demir'in bu çatışmada vurulması, Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ölüyor mu ve diziden ayrılıyor mu sorularının araştırılmasına neden oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR YAMAN ÖLÜYOR MU? MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman karakterinin eşkıyalar tarafından vurulmasının ardından Murat Ünalmış diziden ayrıldı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ölüyor mu, Murat Ünalmış diziden çıktı mı?

İşte, detaylar...