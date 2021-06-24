Bugün ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine YKS ile ilgili gönderilen genelgede 26-27 Haziran hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler belirlendi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda ise hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyuruldu. Kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar kısıtlama detaylarını merak ediyor. Peki Bugün ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, tam gün sokağa çıkma yasağı sadece Pazar gününü kapsıyor. Hafta içi ve Cumartesi günler ise yasak 22.00'dan sonra başlıyor. En son Bakanlık YKS ile ilgili genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yayımlanmasıyla tüm bu kararların detayları ve sokağa çıkma yasağı son durum kamuoyu ile paylaşılmış olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtirken kalkan yasakları tek tek açıkladı. Sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yayımlanmasıyla da tüm bu kararların detayları kamuoyu ile paylaşılmış olacak.
1 Temmuz'a kadar, Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
İçişleri Bakanlığı'nın YKS genelgesine göre 26-27 Haziran hafta sonu sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi veya yakınları sokak ve seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.
Genelgede, ÖSYM Başkanlığı tarafından 26-27 Haziran'da 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cumartesi 10.15-12.30, pazar 10.15-13.15-15.45-17.45 olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleştirileceği hatırlatıldı.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.