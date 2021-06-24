Burdur'da feci kaza: TIR şoförü kabininde sıkıştı!

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sanayi kavşağında meydana geldi. Halil Kırcaburun yönetimindeki 07 FBH 92 plakalı inşaat demiri yüklü TIR, Mustafa Altaş (45) yönetimindeki 15 AB 128 plakalı kepek yüklü TIR ile çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Diğer TIR da yan attı.