Chucky’nin çetesi çökertildi! Çatıda yakalattılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Gece 01.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde teyze çocukları ve akrabaları ile birlikte uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen "Chucky" lakaplı M.D.'nin adresine baskın yapıldı. Kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından ötürü 22 kaydı bulunan M.D.'ye bağlı çalışan yakın akrabaları G.A, A.G. ve M.Ç. yakalandı. Adreste 55 parça halinde ağırlığı 55 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, uyuşturucu maddeleri paketlemekte kullanan vakum cihazı ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda çatıya kaçtığı belirlenen ve başka bir apartmanın çatısına saklanan T.D. de bir mahalle sakininin "Çatıda bir kişi geziyor" ihbarı üzerine yarım saat sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 469'ar lira idari para cezası kesildi. M.D. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.