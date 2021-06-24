Çift kol nakli için Almanya’dan Antalya’ya geldi

Almanya'nın Köln şehrinde 4 yıl önce menenjitin bir türü olan Meningokok hastalığı nedeniyle böbrekleri iflas eden, iki kolu ve ayaklarını kaybeden Beyza Doğan (24), annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Ardından çift kol nakli olmak için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Uygun uzuv bulunması halinde Beyza'ya Prof. Dr. Ömer Özkan çift kol nakli yapacak.

BÖBREK VE KOLLARINI KAYBETTİ

Köln'de yaşayan diş teknisyeni Beyza Doğan, 4 yıl önce Meningokok hastalığına yakalandı. Devamında gelişen kan zehirlenmesi sonucu böbrekleri iflas eden Doğan, kollarını ve ayaklarını da kaybetti. Almanya'da annesi Mihriban Doğan'ın (54) iki yıl önce bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutunan Beyza Doğan, çift kol nakli olmak için araştırma yaptı. Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başarılarını duyunca annesi ile birlikte Antalya'ya geldi.

BAĞIŞ BEKLİYOR

Beyza Doğan, aynı zamanda aile doktorları olan Antalya Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz'ın yönlendirmesiyle çift kol ve yüz nakilleriyle dünyaca tanınan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Beyza Doğan, yapılan çeşitli testlerin ardından çift kol nakli olmak için kadavradan bağış bekleme sırasına başvurdu.

ESRA DOĞAN NAKİL İÇİN İSTEKLİ

Prof. Dr. Ömer Özkan talihsiz Beyza Doğan'ın muayenelerini yaptıklarını söyledi. Bunun için uzuv bağışının şart olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Beyza geçirdiği bir hastalığa bağlı ekstremitelerini kaybediyor. Bu hastalığa bağlı olarak damarları tutuluyor ve doku kayıpları, maalesef ekstremite kayıpları görülüyor. Şükür ki hayatına devam etmiş. Ama kollarını ve bacaklarını kaybettiği için ekstremite nakilleri gerekiyor. Şu anda protezlerini kullanıyor. Hayatını devam ettiriyor ama belli sıkıntıları var. Ekstremite nakilleri için şu anda motive, istekli görünüyor. Endikasyonlar için de uygun bir hasta. Testleri yapıldı. Yapılan testlerde şu an için sıkıntı görülmüyor. Fakat kısa zamanda karara varılabilecek durum yok. Birkaç kez daha testleri yapılacak. Uygun görüldüğünde listeye alınacak. Uygun bağışçı bulunduğunda bu hasta için nakil yönünden bir engel görülmüyor şu an için." diye konuştu.

20 HASTA YÜZ, 43 HASTA ÇİFT KOL NAKLİ İÇİN BEKLİYOR

Prof. Dr. Ömer Özkan, 2010 yılında ilk çift kol naklini, 2012 yılında ise ilk tam yüz naklini gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özkan, bu operasyonlardan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 20 hastanın yüz, 43 hastanın çift kol nakli için bağışçı beklediğini söyledi. Yüz nakli için bekleyen hastalardan 5'inin psikolojik ve vücut değerleri açısından her an nakil olabilecek seviyede olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, 5 yüz nakli, 3 çift kol nakli yapan tecrübeli bir ekimiz var. Türkiye, Fransa'dan sonra dünyada en fazla yüz nakli yapılan ikinci ülke. Her an yüz ve kol nakillerine girmek için hazırız dedi.

HEYECANLA BEKLİYORUM

Beyza Doğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kendisine çift kol nakli yapmasını ümitle beklediğini söyledi. Pozitif olmaya çaba gösterdiğini de belirten Beyza, "İlk günden beri çift kol naklini araştırdım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve doktorlarının bu alanda en iyisi olduğunu anladım. Antalya'da çift kol nakli olmak, dünyaca ünlü merkezde nakil olmayı hayal ediyorum. Ömer Özkan hocam, çok deneyimli bu konuda. Çok mutlu oldum heyecanla bekliyorum güzel haberlerini. Tek hayalim bir an önce uygun bir donör bulunup ameliyat olmak." diye konuştu.