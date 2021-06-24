Çifte cinayette şüpheli koca aranıyor

Büyükçekmece
'de Gökhan Denli
ve Adalet Bike
'nin geçen pazar gecesi öldürülmesi ile ilgili olarak, Bike'nin eşi M.B. ile birlikte kayınpederi ve iki kayınbiraderinin arandığı öğrenildi. Büyükçekmece'de gece saatlerinde otomobilde bulunan Gökhan Denli ve Adalet Bike, yanlarına başka bir araçla gelen şüpheli bir grup tarafından cinayete kurban gitmiş, polis çifte cinayete ilişkin çalışma başlatmıştı. İncelemelerin devam ettiği sırada çifte cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırganlarca katledilen Adalet Bike'nin evli ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, cinayetin baş şüphelileri olarak öldürülen kadının eşi M.B., kayınpederi ve iki kayınbiraderini yakalamak için özel çalışma başlattı.