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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Çifte cinayette şüpheli koca aranıyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Büyükçekmece'de Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin geçen pazar gecesi öldürülmesi ile ilgili olarak, Bike'nin eşi M.B. ile birlikte kayınpederi ve iki kayınbiraderinin arandığı öğrenildi. Büyükçekmece'de gece saatlerinde otomobilde bulunan Gökhan Denli ve Adalet Bike, yanlarına başka bir araçla gelen şüpheli bir grup tarafından cinayete kurban gitmiş, polis çifte cinayete ilişkin çalışma başlatmıştı. İncelemelerin devam ettiği sırada çifte cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırganlarca katledilen Adalet Bike'nin evli ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin baş şüphelileri olarak öldürülen kadının eşi M.B., kayınpederi ve iki kayınbiraderini yakalamak için özel çalışma başlattı.
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Çifte cinayette şüpheli koca aranıyor
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