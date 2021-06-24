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Giriş Tarihi: 24.6.2021 09:13 Son Güncelleme: 24.6.2021 09:13

Çocuklara aşı yapılacak mı? Çocuklar kovid koronavirüs aşısı olacak mı?

Çocuklara aşı yapılacak mı? Çocuklar kovid koronavirüs aşısı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından gelen bilgiler doğrultusunda 25 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 43 milyonun üzerindeki rakamlara ulaşırken özellikle anne ve babalar “Çocuklara aşı yapılacak mı? Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı?” gibi sorulara yanıt arıyor. Peki; çocuklar aşı olacak mı? İşte son gelişmeler.

"Çocuklar aşı olacak mı?" sorusunun yanıtı özellikle anne ve babalar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde aşı çalışmaları büyük bir başarı ve hız ile devam ederken bilindiği üzere şu an Sinovac ve Biontech aşısı vatandaşların tercihine göre uygulanıyor. Son olarak 25 yaş üzerindeki kişilerin Covid-19'la mücadele kapsamında aşılanmasına başlandı. Buna göre, çocuklara aşı yapılacak mı? Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı?

ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

Konu ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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Çocuklara aşı yapılacak mı? Çocuklar kovid koronavirüs aşısı olacak mı?
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