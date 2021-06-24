Cuma Hutbesi 25 Haziran 2021: Diyanet ile 25 Haziran Cuma Hutbesi konusu nedir?





"Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hâli nice olacak!" ayetine gelince Rahmet Elçisi'nin gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

Aziz Müminler!

Kur'an; Allah'ın kitabı, sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. O, bizi en doğru yola ileten şifa kaynağımız, hidayet rehberimiz ve rahmet vesilemizdir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi."