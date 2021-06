İlk kez Hindistan'da görülen delta varyantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları doğrultusunda tekrar gündeme geldi. Baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi semptomları bulunan bu durumun gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıktığı biliniyor. Öte yandan Hindistan'da görülen delta mutasyonunun bir alt türü olan delta plus ise ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen ve Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip. Peki; delta plus varyantı nedir, ne anlama gelir? Delta varyantı ve delta plus varyantı farkları ve özellikleri nelerdir? İşte delta mutasyonunun özellikleri ve bilgiler.