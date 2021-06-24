İlk kez Hindistan'da görülen delta varyantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları doğrultusunda tekrar gündeme geldi. Baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi semptomları bulunan bu durumun gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıktığı biliniyor. Öte yandan Hindistan'da görülen delta mutasyonunun bir alt türü olan delta plus ise ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen ve Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip. Peki; delta plus varyantı nedir, ne anlama gelir? Delta varyantı ve delta plus varyantı farkları ve özellikleri nelerdir? İşte delta mutasyonunun özellikleri ve bilgiler.
DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.
"Bu varyant daha farklı çalışıyor" diyen Dr Spector, belirtilerdeki bu değişiklik nedeniyle insanların Covid-19'dan şüphelenmeyip yalnızca grip olduklarını zannettikleri ve bu nedenle test ya da izolasyon seçeneklerini eleyip virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Yaş gençleştikçe belirtilerin de daha hafif seyrettiğine dikkat çeken Dr Spector'a göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor.
DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?
Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.
Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.
Hindistan'ın önemli virologlarından Shahid Jameel, K417N'in tedavi edici monoklonal antikor karışımının etkinliğini azalttığının bilindiğini söyledi.
AŞI DELTA VİRÜSÜNE KARŞI ETKİLİ Mİ?
İki doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve bir süre önceye kadar Hint mutasyonu denilen Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92'lik bir koruma sağlandığını duyurdu.
İngiltere'de 33.000 Delta vakasından yüzde 58'inin aşı olmadığını açıklayan yetkililer bunlardan 383'ünün hastaneye kaldırıldığını ve bu kişilerin de üçte ikisinin aşı olmadığını duyurdu.
İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, "Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı" dedi.
DELTA PLUS HANGİ İLLERDE VAR?
Fahrettin Koca, yeni Delta plus varyantının Türkiye'deki durumu hakkında konuştu. ''Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. İllerdeki dağıtımı artmaya başladı. 82 vaka İstanbul'da.'' dedi.