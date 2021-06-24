Derede can pazarı!

Tokat Adliyesi ana giriş kapısı önünde bulunan kavşakta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Mahmutpaşa Mahallesi'nden Behzat Bulvarı'na çıkan Berkan Taştan idaresindeki otomobil ile Topçubağı Mahallesi'nden kent merkezine bulvar üzerinde ilerleyen Tuncay Hardal idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın etkisi ile yoldan çıkan ticari araç önce Behzat Deresi korkuluklarına çarptı ardından da dereye uçtu. Hafif ticari araç içerisindeki yaralılar Berkan Taştan ile Ahmet Berkan Çevik, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından halatlarla yukarı çıkarıldı.

Otomobil içerisindeki yaralılar Tuncay Hardal ile Ayşe Ak ise kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 4 kişinin hastanede tedavileri sürerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.