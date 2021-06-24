Emine Karakaş'ın annesi konuştu! Genç kız kuma olmak istemeyince öldürülmüştü!

DAHA 14 YAŞINDA İKEN ŞİDDET VE TACİZ GÖRDÜ

Anne Nurcan Karakaş, kızının 2 yıldır katil zanlısı tarafından taciz ve şiddet gördüğünü belirterek kızının okuması ve balkona bile çıkmasına engel olduğunu kaydetti. Karakaş, "12 yıldır eşim vefat etti, 7 çocuğum var. Kızım daha 14 yaşında iken amcası oğlundan şiddet, taciz ve tehdit görüyordu. Kızım okula gidiyordu, kızıma aşık olmuştu 7 çocuk babası onun yüzünden okulu bıraktı. Aslan Karakaş kızımın hayatını mahvetti, kızım istemiyordu, 7 çocuk babası olduğu için kendisine 'ağabeyimsin seni ağabey gibi sevdim, sağ kaldığım sürece seninle evlenmem' diyordu kızım. Kızım ile alışverişe giderken kızımı silahla vurdu. Kızım 3 kurşun ile ağır yaralandı, 5 aydır yoğum bakımdaydı sonra vefat etti. Kızımın katilini bulun, kızım öldü başka gençler ölmesin anneler ağlamasın. Benim ciğerimi parçaladı gitti, başka annelerin ciğeri parçalanmasın. Katili bulun Allah rızası için içim biraz rahatlasın. Kızım ölümü hak etmiyordu, okumak istiyordu, bırakmadılar hayalleri vardı, aldılar. Sonra kızım iyileşmek istiyordu, Aslan Karakaş'ın dayısı ve ablası onu sakladı, çıkarsınlar katili, kızım öldü. Sağ kaldığım sürece onun davasından vazgeçmeyeceğim" dedi.