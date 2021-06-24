En sadık dostunu kaybetti! 'Çok acıydı, hala kendime gelemiyorum'





"İNSANLAR BU PUANLARA İTİBAR EDİP LÜTFEN GÖTÜRMESİN YAVRULARINI"

Sevil Coşgun, "Ben o gece internet arama motorlarında en yüksek puana güvenerek o veterinere getirdim. Bu puanlamalara kimsenin güvenmemesini istiyorum. Çünkü ben bu hatayı yaptım. Nöbetçi veteriner klinikleri olarak, her yer açık değildi. Belli bir seçeneğim vardı. Puanlama sisteminin sahte olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bu puanlara itibar edip lütfen götürmesin yavrularını" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Sevil Coşgun'un eşi Ufuk Coşgun, "Ben Cesur'un babasıydım. Oğlum vefat etti. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten zor. Hepimizle çok yakındı. En çok benimle yakındı. Biz bu konuyla ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduk. Biz, bunun hukuki mücadelesini her şekilde vereceğiz, sonuna kadar. Ayrıca, İlçe Kaymakamı Meftun Dallı Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz vermiş olduğu destek için" şeklinde konuştu.

VETERİNER KLİNİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, veteriner kliniğinin yaptığı yazılı açıklamada, "17 Haziran 2021 tarihinde gece 01.46'da kliniğimize sokak hayvanları saldırısıyla gelen 'Cesur' isimli hastamıza ilk müdahalesi gerektiği şekilde yapılmış, hasta bilinci açık şekilde herhangi bir kanaması olmadan kontrollü bir şekilde gözlem altında tutulmak koşuluyla taburcu edilmiştir. Ertesi gün sabah getirilmesi istenmiş olup, hasta sahiplerinin büyük ihmali doğrultusunda akşama kadar hiçbir kliniğe götürülmemiştir. Ve bu ihmal sonucunda hastamız vefat etmiştir. Hasta sahibimize baş sağlığı diliyoruz. Bizler 7 / 24 hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmak için çabalamaya devam edeceğiz" denildi.