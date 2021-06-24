Eskişehir'de sikke operasyonu: Roma ve Bizans...

N.Ü. gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada Roma ile Bizans dönemine ait 52 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen N.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakıldı.