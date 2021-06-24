Ev hapsindeki işadamını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!

'BU OLAYDAN PARA ALMADIM'

Davanın karar duruşması bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Muhammed Yaşar Yılmaz ve Mafer Keleş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu, diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada ilk olarak sanık avukatları söz aldı. Hıfzı Ak'ın avukatı Alper Ayaeş, olay yerinde yeniden keşif yapılması talebinde bulundu. Hasan Akın'ın avukatı Abdi Yaşar da geçen celsedeki, müvekkillerinin İzmir'e getirilmesi talebini yineledi. İddia makamı, talepleri reddetti. Kurtuluş ailesinin avukatı Özgür Senger ise mahkemeye güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından heyetin söz verdiği sanıklar, beraatlerini talep etti. Son sözü sorulan Yener Toğa, pişman olduğunu belirtip, "Bu olaydan para almadım. Eğer para alıyor olsam hesabım boş olmazdı. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Arjantin'deki sanıklar Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün savunmalarının alınamadığı, haklarında kırmızı bültenle yakalama emri çıkarıldığı ve ülkeye iade taleplerinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle dosyalarının ayrılmasına ve sanıkların iadesinin beklenmesine karar verdi.

Kurtuluş'u öldüren Yener Toğa, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahlı örgüte üye olmak' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet'ten toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Suçu bildirmeme' suçundan yargılanan Uğur Uygun'un beraatine hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıklara 'tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek' ve 'suç işlemek amacıyla kurulu silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından ceza verdi.

Heyet; Hüseyin Hıfzı Ak ve Erdal Kabakum'u 19 yıl 6'şar ay, Barış Yedibela ve Mafer Keleş'i 17'şer yıl 10 ay, Hasan Akın'ı 14 yıl 10 ay, Muhammed Yaşar Yılmaz'ı ise 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.