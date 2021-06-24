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Giriş Tarihi: 24.6.2021 17:42 Son Güncelleme: 24.6.2021 17:47

Gaspçı ve planlayıcıya tutuklama talebi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Gaspçı ve planlayıcıya tutuklama talebi

Ataşehir’de Sibel Koçan’ın ölümüyle sonuçlanan gasp dehşetinde gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye getirildi. Aralarında gaspçılar ve olayın planlayıcı olduğu öne sürülen 7 şüpheli için savcı tutuklama talep etti. 4 şüpheli için “suçluyu kayırma”, diğer 3 şüpheli için ise “yağma” ve “öldürme” suçlaması yöneltildi.

İstanbul Ataşehir'de Sibel Koçan'ın çalıştığı holding binası önünde öldürülerek, yanındaki 3 milyon 300 bin liranın gasp edilmesi olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GASPÇILARLA HAREKET EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmış, 6 şüpheli hafta başında adliyeye getirilmişti. 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest kalırken, gaspçılarla birlikte hareket ettiği belirlenen bir şüpheli ise tutuklanmıştı.

O ŞÜPHELİLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyette işlemleri devam eden 7 şüphelinin daha işlemleri tamamlandı. Aralarında 2 gaspçı ve olayı planlayan aynı zamanda holdingin yatırımcısı olduğu öne sürülen 7 şüpheli savcılıkta ifade verdi. İfadelerinin ardından da şüphelilerden B.D., Ç.M., S.A., S.Ş. "suçluyu kayırma" suçundan, diğer 3 şüpheli ise "silahla kendini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle yada konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek yada yakalanmamak için öldürme" suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 şüphelinin 2'sinin gaspçı, bir diğer kişinin de olayı planlayan şüpheli olduğu öğrenildi. 7 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

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Gaspçı ve planlayıcıya tutuklama talebi
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