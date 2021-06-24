GAZİ KOŞUSU TARİHÇESİ

1926 senesinde "Yüksek Yarış ve Islah Encümeni"nin kurulması ile Türkiye'de atyarışları tek bir otoritenin yönetimine girmiş oldu. Encümenin Genel Sekreteri olan Atıf Esenbel, başta İsmet Paşa olmak üzere bu işin özelliklerini çok iyi bilen kişilere danışarak, Ulu Önder'in adına en yüksek ikramiyeli bir koşu düzenlenmesine karar verdi. Bu karar, bir sene sonra 1927'de "Gazi Koşusu"nun programa alınmasıyla tatbik edildi. İlk Gazi Koşusu yaş sınırlaması olmadan İngiliz atlarına mahsus bir koşu idi. Şimdiki Tandoğan meydanına yakın bir yerde olan spor tesislerinde yapıldı.

1920 senesinde Yunanlıların ileri bir harekete geçtiği ve Uşak'a girdiği sırada, Mustafa Kemal Paşa Ankara'da atyarışları yapılmasını emreder. Paşa bu kararı savaş durumundaki ülkemizin vatandaşlarının bir nebzede savaşın stresinden uzaklaştırmak için vermiştir. Ve zamanın önde gelen şahsiyetlerini yarışların düzenlenmesi işinde görevlendirir. Bunların içinde mebuslar, paşalar ve valiler de vardır. Mustafa Kemal Paşa bu yarışlar için müşterek bahis komitesinin de kurulmasını ister.

Atatürk'ün yarışçılıkla ilgisinin ne boyutta olduğunu gösteren bir diğer önemli örnek de Ankara Şehir Hipodromu'nun yapılması sırasındadır. 1932 yılında boş bir arazi olan yere hipodrom dahil bir spor kompleksi yapılması emreden Atatürk, 1936 yılında açılış günü hipodromda bazı eksikler olduğunu öğrenir ve bu ilk açılışa gelmez. Atatürk eksiklerin tamamlanmasının ardından hipodroma Sonbahar Yarışları münasebetiyle gelir