İstanbul Havalimanı'nda sıcak saatler: Hepsi midesinden çıktı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına peş peşe seri operasyonlar düzenledi. 41 uyuşturucu satıcısı yakalandı. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan İran uyruklu bir uyuşturucu kuryesinin midesinden 360 kapsüle yerleştirilmiş üç kilogram Eroin maddesi çıktı. Operasyonlarda dokuz kilo 500 gram Kokain katkı maddesi, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 900 lira nakit para da de ele geçirildi.