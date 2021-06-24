İmalathanede yakalandı! Zehirlerle suçüstü...

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Depo görünümlü iş yerinden yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiği belirlendi. Adreste yapılan aramalarda bir kök Hint Keneviri, bir kilo 268 gram Marihuana maddesi, üç pervane, iki ısıtıcı, dört LED lamba, bir ısıölçer ve bir adet alüminyum folyo bant ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi A.E. (29) hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.