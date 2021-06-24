Instagram hesabı nasıl açılır? Instagram hesap açma ve kaydolma linki: Adım adım Instagram'da yeni hesap oluşturma

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram'a, hem iOS ve Android tabanlı cep telefonlarından uygulama aracılığıyla hem de bilgisayar ve telefonların tarayıcılarından giriş yapmak mümkün. Fakat Instagram'ın kullanıcılarına, tarayıcı ve uygulama aracılığıyla sunduğu özellikler aynı değil. Örneğin Instagram'a bilgisayar veya telefonlarının tarayıcılarından giriş yapan kullanıcılar, uygulamada yer alan DM özelliğini kullanamıyor. Bu sebeple Instagram'a giriş yöntemlerinin her biri merak ediliyor. Peki Instagram'a nasıl giriş yapılır? Yeni bir Instagram hesabı açmak için ne yapmak gerekiyor?
Instagram'da hesap açabilmek için halihazırda iki farklı yöntem mevcut:
İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız
Cep telefonu ya da tablet üzerinden Instagram hesabı açma
Akıllı cihazınızdan Instagram hesabı açmak için öncelikle Instagram uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Eğer akıllı cihazınız Android işletim sistemi ile çalışıyor ise Play Store, iOS işletim sistemi ile çalışıyor ise App Store marketleri aracılığıyla Instagram uygulamasını indirebilirsiniz.
Instagram uygulamasını indirdikten sonra Instagram hesabı açmak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:
Bilgisayarda Instagram hesabı açma
Bilgisayardan Instagram hesabı açmak için öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayın, ardından yazının devamında paylaştığımız adımları takip edin.
Instagram hesabı açmak için tıklayınız.
Bilgisayardan Instagram hesabı açma adımları şu şekilde:
Eğer halihazırda bir Instagram hesabınız var ve bu hesabı geçici olarak dondurmak istiyorsanız, bu işlemi hesap işlemleri sayfası üzerinden kolay bir şekilde askıya alabilirsiniz. Hesabınızı geçici olarak dondurduktan sonra tekrar aktif hale getirmek istemeniz durumunda ise kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte Instagram'a giriş yapmanız yeterli. Dolayısıyla "Kapatılan veya dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?" sorusu için bahsedilecek farklı bir yöntem yok. Yalnızca Instagram'a giriş yapmak yeterli.
INSTAGRAM DONDURMA VE SİLME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN