İstanbul'da ilginç kaza: Oturur halde böyle kaydı

'O ANDA NE OLACAKSA OLSUN DİYE DÜŞÜNDÜM'



Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletten düşerek kayan sürücü Furkan Tüylüoğlu,"Hava zaten yağmurluydu, yerler zaten kaygandı. Eve çıkmıştım, ben üstümü değiştirmeye, o sırada yerin kayganlığını görmedim dalgınlığıma geldi. Motor altımdan kayınca ben de dirsekle destek alınca, dirseğim de yaralandı. O sırada kaya kaya tam dükkana gireceğim kafamı taşlara vuracaktım. O sırada sağ olsunlar tuttular, yardımcı oldular bana. Orada yavaşlattı beni yoksa şu taşın üstüne kafa göz girerdim, hızlı geliyordum. Allah'a şükür şu an iyiyim sıkıntım yok. Kalçamın üstüne düştüm, artık dedim ki ne olacaksa olsun zaten duramıyorum. Öyle Allah razı olsun ağabey yardımcı oldu işte" dedi.