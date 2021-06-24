Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sürücü epilepsi krizi geçirdi: 'Ağzı burnu köpük içindeydi!'
Giriş Tarihi: 24.6.2021 12:50 Son Güncelleme: 24.6.2021 13:00

İstanbul'da sürücü epilepsi krizi geçirdi: 'Ağzı burnu köpük içindeydi!'

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul'da sürücü epilepsi krizi geçirdi: 'Ağzı burnu köpük içindeydi!'

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre epilepsi krizi geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce 2 araca , ardından bariyerlere çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü ile yanında bulunan oğlu, çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre oğluyla birlikte trafikte seyir halinde bulunan kamyonet şoförü, direksiyon başında olduğu sırada epilepsi krizi geçirdi. Bu esnada kontrolden çıkan kamyonet, yan şeritte bulunan iki otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle kamyonet şoförü ve yan koltukta oturan oğlu araç içerisinde sıkışırken, otomobil sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan baba ve oğlu sıkıştığı yerden kurtararak çıkarmayı başardı.

Yaralı baba ve oğul, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sebebiyle kapanan trafiğe kapanan yol ise, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar normale döndü.

AĞZI BURNU KÖPÜK İÇİNDEYDİ

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bayraktar, "Hanımı işe bırakmaya gidiyordum. Normal istikametimizde giderken 34 FHL plakalı araç servis minibüsüne hızlı bir şekilde vurdu. Araç uzun bir mesafe yol aldı. Yaklaşık 150 metre gitti. Arkadaş çok hızlıydı. Daha sonra bana vurdu. Ben de bariyere girmemek için aracımı döndürdüm. Çok şükür kurtuldum. Bir sıkıntımız yok. Aşağı geldiğimizde vuran arkadaşımızın ağzı burnu köpük içindeydi. Yüksek ihtimalle rahatsızlanmış. Kriz geçirmiş. Çocuğu bağırıyordu. Arkadaşa müdahale etmeye başladık. Başka arkadaşlar da geldi. Abimizin durumu iyi. Mala gelsin. Cana gelmesin" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sürücü epilepsi krizi geçirdi: 'Ağzı burnu köpük içindeydi!'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA