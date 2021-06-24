İstanbul'da sürücü epilepsi krizi geçirdi: 'Ağzı burnu köpük içindeydi!'

AĞZI BURNU KÖPÜK İÇİNDEYDİ



Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bayraktar, "Hanımı işe bırakmaya gidiyordum. Normal istikametimizde giderken 34 FHL plakalı araç servis minibüsüne hızlı bir şekilde vurdu. Araç uzun bir mesafe yol aldı. Yaklaşık 150 metre gitti. Arkadaş çok hızlıydı. Daha sonra bana vurdu. Ben de bariyere girmemek için aracımı döndürdüm. Çok şükür kurtuldum. Bir sıkıntımız yok. Aşağı geldiğimizde vuran arkadaşımızın ağzı burnu köpük içindeydi. Yüksek ihtimalle rahatsızlanmış. Kriz geçirmiş. Çocuğu bağırıyordu. Arkadaşa müdahale etmeye başladık. Başka arkadaşlar da geldi. Abimizin durumu iyi. Mala gelsin. Cana gelmesin" dedi.