İstanbul'da sürücü epilepsi krizi geçirdi: 'Ağzı burnu köpük içindeydi!'

Kaza Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre oğluyla birlikte trafikte seyir halinde bulunan kamyonet şoförü, direksiyon başında olduğu sırada epilepsi krizi geçirdi. Bu esnada kontrolden çıkan kamyonet, yan şeritte bulunan iki otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle kamyonet şoförü ve yan koltukta oturan oğlu araç içerisinde sıkışırken, otomobil sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan baba ve oğlu sıkıştığı yerden kurtararak çıkarmayı başardı.
Yaralı baba ve oğul, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sebebiyle kapanan trafiğe kapanan yol ise, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar normale döndü.
AĞZI BURNU KÖPÜK İÇİNDEYDİ
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bayraktar, "Hanımı işe bırakmaya gidiyordum. Normal istikametimizde giderken 34 FHL plakalı araç servis minibüsüne hızlı bir şekilde vurdu. Araç uzun bir mesafe yol aldı. Yaklaşık 150 metre gitti. Arkadaş çok hızlıydı. Daha sonra bana vurdu. Ben de bariyere girmemek için aracımı döndürdüm. Çok şükür kurtuldum. Bir sıkıntımız yok. Aşağı geldiğimizde vuran arkadaşımızın ağzı burnu köpük içindeydi. Yüksek ihtimalle rahatsızlanmış. Kriz geçirmiş. Çocuğu bağırıyordu. Arkadaşa müdahale etmeye başladık. Başka arkadaşlar da geldi. Abimizin durumu iyi. Mala gelsin. Cana gelmesin" dedi.