Kars'taki cezaevi yıkılıyor: Stalin’in kayınpederi de burada yatmıştı

Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev'in Sovyet Lider Stalin'in kayınpederi olduğunu ve Kars Cezaevinde 1905 yılında yattığına dikkat çeken vatandaşlar, "Kars Cezaevi'nin tarihi Çarlık Rus dönemine dayanıyor. Stalin'in, Sosvyet Lideri Stalin'in kayınpederi Kars Cezaevi'nde kalmış. Geçmiş tarihi tarihçilerimiz de araştırırlarsa burada önemli olan şahsiyetleri bir araya getirecek şekilde Kars Cezaevi'ni de bir müze haline getirebiliriz. Veya tarihi yapısından dolayı, geçmişinden dolayı bunu daha farklı kullanabiliriz.Kars Cezaevi'nin tarihi, kültürel miras özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda buranın korunup gelecek nesillere de aktarılması Kars'a bir katkı sağlamış olur" dediler.