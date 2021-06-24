Konya'daki yangında kızları kaybeden babadan yürek yakan sözler: Onları Allah verdi, Allah aldı...

"ONLARI ALLAH VERDİ, ALLAH ALDI"

Baba Cihat El İsmail (23), "Elektrikten ev ateş aldı, ev yandı. Çocuklarım gitti. Yardımcı olunabilirse ev ve malzeme istiyoruz. Biraderim ve nenem Suriye'de onları buraya getirtmek istiyorum. 6 senedir onları hiç görmedim. Çocuklarıma Allah rahmet eylesin. Onları Allah verdi, Allah aldı" ifadelerini kullandı.