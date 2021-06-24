Korkunç plan! Yeni kocadan eski kocaya kiralık katil...

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Yeni Asır'an haberine göre; Denizli polisi olayla ilgili soruşturma kapsamında, Osman Çolak'ın yaklaşık 2 yıl önce boşanmış olduğu ve kendisinden 30 yaş küçük eski eşi Akife Zeybek'in yeni eşinden sürekli tehdit telefonları aldığı bilgisine ulaştı. Cinayet Bürosu ekipleri, Çolak'ın silahlı saldırıya uğraması olayına karıştığı belirlenen başta Serdar ile Akife Zeybek çifti olmak üzere Osman Bardakçı, Kemal Zeybek, Ersin Özer ve Onur Ç'yi operasyonla gözaltına aldı.