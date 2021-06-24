Kudüs’ten Murabıta Hatice Huveys: "Tek ve bütün Filistin'den başka bir çözüm kabul etmiyoruz"

Kudüs'ün asıl sahiplerine, Kudüslü Müslümanlara, kadınlara ve ailelerine destek olmak amacıyla, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Eğitim Derneği UKEAD Genel Koordinatörü ve Hepimiz Meryemiz Platformu Türkiye Başkanı Ayşegül Bayıcı tarafından Beyazıt meydanında düzenlenen mitingde Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ederek, "Kudüs'te yaşanan zulüm karşısında Türkiye ülke olarak duruşuyla tüm dünyaya örnek olmuş ve direnişe destek olmuştur. Kudüs'e destek amacıyla Kudüs STK'ları olarak basın açıklamaları, yürüyüşler, meydan programları ve en son Kudüs Ribatı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kudüs için mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Kudüs faaliyetli yapan sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Beyazıt Meydanı'nda "Kudüs için Ribata devam" basın açıklamasında konuşmacı olarak katılan Murabıta Hatice Huveys Tek ve bütün bir Filistin için mücadele verdiklrini kaydetti.

TEK VE BÜTÜN FİLİSTİN'DEN BAŞKA ÇÖZÜM KABUL ETMİYORUZ

Beyazıt meydanda toplanan kadınlara karşı konuşma yapan Kudüslü Murabıta Hatice Huveys, "Her daim bu davanın yanında duran Türk halkıyla, Kudüs davasını paylaşmaktan dolayı sevinç duyuyorum. Burada sizlerle bir arada olmamdaki amaç Kudüs'ten mesajları sizinle paylaşmak, Kudüsteki Müslümanların yaşadığı dertleri sizinle paylaşmak ve ne yapabiliriz diye düşünmek içindir. Bu gidişin sonu özgürlükten başka bir şey değildir. Tek ve bütün Filistinden başka bir çözüm kabul etmiyoruz. İki devletli çözüm gibi çözümleri kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. En son vuku bulan Kudüs'ün Kılıcı savaşıyla sınırlı sanmayın. Bizim davamız işgalciler topraklarımızdan gidene dek sürecek" dedi.

"KUDÜS TÜM MÜSLÜMANLARINDIR"

Kudüs'te yaşanan İsrail zulümlerini anlatan Huveys, "Kudüs'le alakalı ne kadar konuşsak azdır. Bizim Kudüs'e karşı görevlerimiz var. Görevlerimize sarılmalı ve birbirimize tavsiyede bulunmalıyız. İnşallah görevlerimizde eksiklik göstermeyeceğiz. Kudüs sadece Filistinlilerin değil dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanındır. Her müslümanın da kudüse karşı sorumlulukları vardır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak bizim görevimizdir. Bütün Müslüman kardeşlerimiz tüm güçlerini birleştirmemiz gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor ki İsrail bizim bu davayı bırakmayacağımızı anlasın" diye konuştu.

Düzenlenen basın açıklamasıın ardından Mehmet Ali Aslan tarafından Kudüs konser dinletisi gerçekleştirildi.

Mustafa KAYA- Ece YILDIZ/SABAH