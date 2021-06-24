Aman dikkat: Sıfır araç diye satmışlar! Mağdurlar arasında savcı da var!

Dünyanın en önde gelen araç markasının Türkiye'deki acentalarında vatandaşlara ayıplı mal satıldı. İddiaya göre, Fikret Küçükhazar isimli vatandaş, lüks markaya ait son model sıfır bir araba aldı. Arabayı kullanmaya başlayan genç adamın aracında bir süre sonra boya atıkları görüldü. Aracın tavanında var olan boya öbeklerini gören Küçükhızar, aracı satın aldığı bayiye gitti. Fakat bayi yetkililerinden cevap alamadı.