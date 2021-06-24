Aman dikkat: Sıfır araç diye satmışlar! Mağdurlar arasında savcı da var!

Dünyanın en önde gelen araç markasının Türkiye'deki acentalarında vatandaşlara ayıplı mal satıldı. İddiaya göre, Fikret Küçükhazar isimli vatandaş, lüks markaya ait son model sıfır bir araba aldı. Arabayı kullanmaya başlayan genç adamın aracında bir süre sonra boya atıkları görüldü. Aracın tavanında var olan boya öbeklerini gören Küçükhızar, aracı satın aldığı bayiye gitti. Fakat bayi yetkililerinden cevap alamadı.
SAVCIYA DA AYIPLI MAL SATMIŞLAR
Devletin engelli bireylere tanıdığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen genç adam, mağduriyeti çözülmeyince Bakırköy Adliyesi Tüketici Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme tarafından dosya bilirkişiye gönderildi bilirkişi yaptığı incelemede aracın ayıplı mal olduğuna dair rapor verdi. Olayla ilgili dava devam ederken aynı şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Ö.P. isimli bir savcının da mağdur edildiği öğrenildi.
'AYIPLI MAL ÜLKEMİZDE SATILAMAZ'
Türkiye'de bu şekilde mağdur edilen yüzlerce vatandaş olduğu, konuyla ilgili yüzlerce vatandaşın başvuru yaptığı ve sosyal medya üzerinden grupların kurularak şirketle anlaşmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
Ülkemizde tavanı boyalı araç satımının ikinci elde zor olduğu ve kazalı araç algısının yaratıldığı, bu külfete insanların karşı kaşıya kalmaması gerilerken araç satıl yapan markanın ise bu ayıbı görmezden gelip tüketicileri mağdur ettiği ileri sürüldü.Mersin’de şok baskın! Uyuşturucu ve fuhuş... Son dakika: Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'dan salvolar! 'O transferde yalan söylediniz seni göndereceğim...' Türkiye'nin konuştuğu Sibel Koçan cinayetinde yeni detay...