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Giriş Tarihi: 24.6.2021 11:36 Son Güncelleme: 24.6.2021 12:06

Malatya'da inanılmaz olay: Zemin çöktü oğlunun üzerine düştü!

DHA
Malatya'da inanılmaz olay: Zemin çöktü oğlunun üzerine düştü!

Malatya'da ilginç bir olay yaşandı. Temizlik ürünleri satan Ersin Kaya, iş yerinin asma katına eşya taşırken zeminin çökmesiyle alt kattaki oğlunun üzerine düştü. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, pazartesi günü, Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik eşyaları satan Ersin Kaya, bazı malzemeleri asma kata taşımaya başladı. Bu sırada asma katın ahşap zemini, ağırlık nedeniyle çöktü.

Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video

Ersin Kaya ise alt kattaki oğlu Mehmet Kaya'nın üzerine düştü.

Baba ve oğlu, hafif yaralanırken, sağlık kontrolü için hastaneye gitti.

İş yerine döndükten sonra güvenlik kamerası kaydından oğlunun üzerine düştüğü anları izleyen Ersin Kaya, "Asma kata çıktım ve bir anda kendimi aşağıda buldum. Oğlumun üzerine düşünce ikimiz de şok geçirdik sonra hastaneye gittik, film çektirdik. Çok şükür, bir şeyimiz yoktur. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık" dedi.

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Malatya'da inanılmaz olay: Zemin çöktü oğlunun üzerine düştü!
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