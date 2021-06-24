Manisa'da zincirleme kaza: 4 yaralı!

Muammer Sönmez'in (35) kullandığı 35 ACF 996 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Eşme kavşağında şarampole devrildi. Kazayı görerek yardım etmek için yol kenarına yanaşan Engin Tuna, kullandığı 45 K 5956 plakalı kamyonu park ederek olay yerine koştu.