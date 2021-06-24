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Giriş Tarihi: 24.6.2021 22:16

Maskesiz-mesafesiz kumara 13 bin lira ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Maskesiz-mesafesiz kumara 13 bin lira ceza!

İstanbul Sancaktepe’de yasa dışı kumar oynanan bir kıraathanede maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ve yasa dışı kumar oynayan dört kişiye 13 bin 876 lira ceza kesildi. Adres mühürlendi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneyi denetledi. Adreste bulunan üç kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri saptandı. Adreste yasa dışı kumar oynandığı da belirlendi.

Dört kişiye 13 bin 876 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü saptanan adres Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Maskesiz-mesafesiz kumara 13 bin lira ceza!
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