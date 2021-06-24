Maskesiz-mesafesiz kumara 13 bin lira ceza!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneyi denetledi. Adreste bulunan üç kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri saptandı. Adreste yasa dışı kumar oynandığı da belirlendi.