Maskesiz-mesafesiz kumara 13 bin lira ceza!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneyi denetledi. Adreste bulunan üç kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri saptandı. Adreste yasa dışı kumar oynandığı da belirlendi.
Dört kişiye 13 bin 876 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü saptanan adres Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.