Miniklerden diri diri gömülen insanlığa yaşam eli

İnsanlığa sığmayan olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre Örnek Mahallesi'nde sokakta oynayan bir grup çocuk, boş arazide yerin altından havlama sesleri geldiğini fark etti. Sesleri takip eden çocuklar, yerin altına diri halde gömülerek ölüme terk edilmiş köpek yavruları olduğunu fark etti. Köpekleri kurtarmak için zamanla yarışan çocuklar, merhametini kaybetmiş insanlığa ders verircesine minik elleriyle toprakları kaldırmaya başladı. Derine gömülen ve üzeri kapatılan dört yavruyu kurtaran çocuklar, yaşama döndürdüğü çocukları annelerinin yanına bıraktı. Miniklerin aksiyon filmlerini aratmayan o mücadelesi, arkadaşları tarafından cep telefon kamerası ile görüntülendi.

KAZDIKÇA YENİSİNİ GÖRDÜK

Diri diri gömülen köpekleri kurtaran çocuklardan Ramazan Aydoğan "Arkadaşlarımızla gezerken yer altından köpek sesleri geldiğini duyduk. Bir baktık ki kumun altında köpek var. Kendi kendilerine girmiş olabilecekleri bir durum değil. Diri diri gömmüşler. Kurtarmak için hemen yere çöküp ellerimle toprağı kazmaya başladım. İlk köpeği kurtardıktan sonra kazmaya devam ettik, kazdıkça yenisi gördük. Tam dört yavru köpek vardı, hepsini gömüldükleri yerden kurtarıp annelerinin yanına saldık" dedi.

Arkadaşlarının köpeği kurtarmak için verdiği mücadeleyi cep telefonuyla görüntüleyen Üzeyir Çetinkaya ise "Arkadaşlarımla Esenkent'e doğru giderken yavru köpek sesleri duyduk. Sesleri vardı ama kendileri görünmüyordu, toprağa gömülmüşlerdi. Kazdıkça birinin kuyruğu birinin kafası görünmeye başladı. Kazdık kurtardık" dedi.