MÜGE ANLI METİN-NECLA BÜYÜKŞEN OLAYI 22 HAZİRAN 2021 SALI

Müge Anlı, 22 Haziran 2021 Salı günkü canlı yayınında Metin ve Necla Büyükşen olayına dair düşüncelerini aktardı. Canlı yayında bulunan 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen'in cinayetin tek görgü tanığı olmasının yanı sıra tavırlarının şüphe uyandırdığını ifade eden Müge Anlı konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Anne ve babası ile ilgili hiç gerildiğini ya da fevri davranmadığını görmediğini söyleyen Müge Anlı, diğer akrabaların ses çıkarması ancak Büşra'nın sesini hiç çıkarmamasının ilginç olduğunu belirtti. Böyle olaylarda kız çocuklarının öne çıkması gerektiği ve konuşması gerekenin kendisi olduğunu söyledi. Normalde de sakin biri olmayan Büşra'nın bu olayla ilgili neden sessiz kaldığı ya da az konuştuğu merak konusu olurken izleyenlerde şüphe uyandırdı. Büşra'nın anlattıklarının tutarlı olmadığını söyleyen Müge Anlı, Büşra'ya sözü verdiğinde Büşra; psikolojik baskı hissettiğini ve konu ile ilgili eksik olduğunu ifade etti. Ağabeyi gibi olamadığını ve eksik olduğunu dile getiren Büşra, canlı yayında açıklamalarını sürdürdü.

SON DAKİKA: Müge Anlı'dan çileden çıkartan açıklamalara tepki! Necla - Metin Büyükşen çifti cinayetinde itiraf gelecek mi?