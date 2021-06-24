Mutsuz evlilik erkeği öldürüyor

İSRAİL
, Tel Aviv Üniversitesi
tarafından yapılan araştırmaya göre, evliliğinde mutsuz olan erkeklerin ölüm riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Journal of Clinical Medicine
dergisinde yayınlanan araştırmada, 30 yaşın üzerinde 9 bin evli erkeğin sağlık verileri analiz edildi. Kişiler arasında evliliğinde mutsuz olduğunu belirten kişilerin, mutlu olduğunu belirtenlere kıyasla başta felç olmak üzere ölüm riski faktörlerine yakalanma ihtimallerinin yüzde 69'a ulaşan oranlarda daha yüksek olduğu belirtildi.
SİGARAYLA AYNI RİSK
Dr Shahar Lev-Ari, "Şaşırtıcı olan erkeklerin evliliklerinden memnuniyetsizliği sonucunda hayatını kaybetme riskinin sigara içmek ya da egzersiz yapmamaktaki ile aynı oranda olması" dedi.