O ilimizde büyük başarı: 4 ilçede koronavirüs vakaları sıfırlandı! Son 10 günde 1 hasta öldü!

'TEMMUZ AYINDA HEDEFE ULŞACAĞIZ'



Kasapoğlu, temmuz ayında aşılama hedefine ulaşarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlamak istediklerini de kaydederek, "Özellikle Ordu'nun aşılama hedef nüfusu 18 yaş üzeri 585 bin olarak görünüyor. Şu ana kadar 511 bininci kişiyi aşılamışız. Toplam 325 bin kişiyi birinci doz olarak, 185 bin kişi de ikinci doz olarak aşıladık. Biz aşılamada çok hızlı gidiyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde, temmuz ayının ortalarında hedef nüfusu yakalamış olacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu.