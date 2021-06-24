Orhan Gazi kimdir ve doğum tarihi nedir? Orhan Bey kimdir, ne zaman doğdu ve nasıl öldü? Orhan Gazi'nin hayatı ve çocukları!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman ile beraber tarihteki birçok kişi, olay ve durum da merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Orhan Gazi'nin dünyaya gelmesi ile beraber Orhan Gazi kimdir, ne zaman doğdu ve nasıl öldü sorularıyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Osman Gazi'nin oğlu olan Orhan Gazi, kimin kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin 1. padişahı olarak gösterilirken kimi kaynaklara göre ise 2. padişahı olarak gösterilmektedir. Tarihte Orhan Gazi'nin hayatı, Kuruluş Osman'ın sezon finali ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Orhan Gazi kimdir, kaç yaşında doğdu, kaç yıl tahta çıktı ve ne zaman öldü? İşte, Orhan Gazi'nin hayatı ve çocukları hakkında bilgiler...

ORHAN GAZİ KİMDİR VE TAHTA ÇIKTI MI?

Orhan Bey, 1281 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır.Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km² olarak bırakmıştır.

Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir. Nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı, hatta okur yazar olup olmadığı bilinmemektedir. Osmanlı tarihlerinde adının ilk geçişi 1298'de Nilüfer Hatun (Yarhisar Tekfuru kızı Holofira) ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Köprühisar'ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar uç beyliği verilmiştir. Osman Bey oğlunu emir-i kebir (beylerbeyi) rütbesi ile küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askerî eylemine katılmıştır.