Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve ne doktoru? ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni olayları aydınlatmaya devam ediyor. Dr. Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibi, sır dolu aydınlatmaya çalışırken yeni detayları canlı yayında aktarıyor. Programın son bölümünde Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirirken ünlü sunucu Müge Anlı ise bu olay karşısına gözyaşlarını tutamadı.
Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından annesi ve babası cinayete kurban giden Osman Büyükşen'in hayatı hakkında araştırmalar da artış gösterdi. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve ne doktoru soruları, programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, Osman Büyükşen kimdir sorusunun yanıtı ve Necla - Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmeleri
Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.
İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.
Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.
CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.
Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın canlı yayınında işlenen Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.
Tek görgü tanıdığı kızları Büşra Büyükşen'in tavırlarının şüphe uyandırması canlı yayında konuşulurken Müge Anlı düşüncelerini dile getirdi.
Ailenin diğer akrabalarının öfkesi, fevri tavırları bulunurken cinayetle ilgili kızları Büşra'nın sesini çıkartmaması Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı.Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...