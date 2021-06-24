Planlayıcı ve gaspçılara tutuklama! Ataşehir dehşetinde tüm şüpheliler cezaevinde

O ŞÜPHELİLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyette işlemleri devam eden 7 şüphelinin daha işlemleri tamamlandı. Aralarında 2 gaspçı ve olayı planlayan aynı zamanda holdingin yatırımcısı olduğu öne sürülen 7 şüpheli savcılıkta ifade verdi. İfadelerinin ardından da şüphelilerden B.D., Ç.M., S.A., S.Ş. "suçluyu kayırma" suçundan, diğer 3 şüpheli ise "silahla kendini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle yada konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek yada yakalanmamak için öldürme" suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.