Rozetli kabus! Güzellik salonunda dehşeti yaşattı

"HERGÜN GERİ GELECEK KORKUSU YAŞIYOR"

Avukat Barış Erbaş ise, "Bu olay müvekkilimde son derece büyük bir travmaya yol açtı. O şahsın her an geri gelebileceğini düşünüyor. Zaten adam giderken tekrar geleceğim tarzı bir şeyler söylemiş. Kendisini polis olarak tanıtmış, polis rozeti kimliği göstermiş. Biz bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Olayın aydınlanmasını istiyoruz" diye konuştu.