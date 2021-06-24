Rozetli kabus! Güzellik salonunda dehşeti yaşattı

İstanbul'un en nezih semtlerinden Kadıköy Feneryolu'nda geçen haftasonu yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 40 yaşındaki M.T. adlı kadın, yeni açtığı işyerinde henüz daha tam faaliyete başlamadan kendisine sosyal medya üzerinden bir kişi ulaştı. İş yerinin adresini öğrenip tedavi için geleceğini söyledi. Ertesi gün iş yerine gelen kişi önce kendisini polis olarak tanıtı ve polis rozeti gösterdi. İş yerinin içerisinde gezip iddiaya göre, 'Birkaç eksik var, sizi karakola götürmem gerekiyor' dedi.
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BAŞINA SİLAH DAYADI
Ardından yine iddiaya göre M.T.'den para isteyen bu kişi, M.T.'nin avukatını aramak istemesine de engel oldu. 'Paran yoksa farklı şekilde halledeceğiz' deyip belinden silah çıkaran saldırgan, M.T.'nin başına dayayıp ona cinsel organını gösterdi. Ardından zorla cinsel saldırıda bulundu. Yaklaşık 40 dakika boyunca silah zoruyla dehşeti yaşatan adam elini kolunu sallayarak oradan uzaklaştı.
"GÖZÜMÜ KAPATINCA O ANLARI TEKRAR YAŞIYORUM"
Yaşadığı şoku atlatan kadın önce avukatı Barış Erbaş'a, ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Kendisine bunu yaşatan adamı ilk kez gördüğünü belirten M.T., "Bu olay her şeyden önce bende manevi açıdan derin yaralar açtı ve hayatımın geri kalanında unutamayacağım tramvalar yaşattı. Bu olaydan sonra uyku düzenim bozuldu, her uyumaya çalıştığımda dakikalarca dehşeti yaşadığım o kötü anlar gözlerimin önüne geliyor. Bu kişinin polis olmadığına inanmak istiyorum. Biran önce yakalanmasını ve rahatça uyumak istiyorum" dedi.
"HERGÜN GERİ GELECEK KORKUSU YAŞIYOR"
Avukat Barış Erbaş ise, "Bu olay müvekkilimde son derece büyük bir travmaya yol açtı. O şahsın her an geri gelebileceğini düşünüyor. Zaten adam giderken tekrar geleceğim tarzı bir şeyler söylemiş. Kendisini polis olarak tanıtmış, polis rozeti kimliği göstermiş. Biz bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Olayın aydınlanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan M.T. ile sosyal medyadan müşteri gibi konuşup iş yerine geldiğinde kendisini polis olarak tanıtarak cinsel saldırıda bulunan şüpheli yakalandı. İddiaya göre M. T.'ye silah dayayıp cinsel saldırıda bulunan şüpheli mobilyacılık yaptığı araçla geldi. Olayı gerçekleştirdikten sonra Başakşehir'de bir adrese kaçtı.
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Kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüpheli Şevket K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 8 adet suç kaydının olduğu öğrenilirken, üzerinde sahte polis kimliği ve rozeti çıktı.