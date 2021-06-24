Rozetli kabus! Güzellik salonunda dehşeti yaşattı

İstanbul'un en nezih semtlerinden Kadıköy Feneryolu'nda geçen haftasonu yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 40 yaşındaki M.T. adlı kadın, yeni açtığı işyerinde henüz daha tam faaliyete başlamadan kendisine sosyal medya üzerinden bir kişi ulaştı. İş yerinin adresini öğrenip tedavi için geleceğini söyledi. Ertesi gün iş yerine gelen kişi önce kendisini polis olarak tanıtı ve polis rozeti gösterdi. İş yerinin içerisinde gezip iddiaya göre, 'Birkaç eksik var, sizi karakola götürmem gerekiyor' dedi.

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