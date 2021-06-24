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Giriş Tarihi: 24.6.2021 07:15 Son Güncelleme: 24.6.2021 07:15

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 23 Haziran Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı burada

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 23 Haziran Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı burada

Şans oyunları oynayanlar için Şans Topu sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 23 Haziran bugün Şans Topu sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, Şans Topu sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın Şans Topu sonuçları kazanan numaraları ve 23 Haziran 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 23 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 23 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 23 HAZİRAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

23 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından Şans Topu sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1 milyon 249 bin TL devretmişti.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 23 HAZİRAN

Şans Topu'nun 23 Haziran tarihli çekilişi yapıldı ve kazandıran numaralar şunlar oldu...

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 23 Haziran Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı burada
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