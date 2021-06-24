Şehit Eren Bülbül graffiti ile anıldı

PKK'lı teröristler tarafından 11 Ağustos 2017 yılında şehit edilen 15 yaşındaki Trabzon Maçkalı Eren Bülbül şehadetinden bir ay önce Twitter hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı. Eren'in 24 Haziran 2017'de yılında yazdığı bu tweet unutulmadı. Dört yıl sonra sosyal medyada şehit Eren Bülbül için #İyikivarsınEren etiketi yine açıldı.

GRAFFİTİ İLE "İYİKİ VARSIN EREN" DENİLDİ

Zeytinburnu Belediyesi'nin Çanakkale Yaz Kampı'nda ise gençler şehit Eren Bülbül'ü unutmadı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sosyal medyadaki anmaya katılarak, Çanakkale Yaz Kampı'nda yapılan "İyiki Varsın Eren" yazılı graffitiyi paylaştı. Arısoy, şehit Eren Bülbül'ü anarak, "Kardeşlerinin kalbindesin, daima... #iyikivarsınEren" dedi.