Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre bu hafta Cumartesi ve Pazar günü yasak var mı?

Bu hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu. Hafta sonu da yaklaşırken, sokağa çıkma yasağı var mı, bu hafta sonu, Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları merak konusu oldu. Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı konusuna da netlik kazandırdı. Peki, sokağa çıkma yasağı tamamen bitti mi? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, ve ne zaman bitecek?
İşte, hafta içi ve hafta sonu pazar yasak var mı konusuyla ilgili son durum
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.
Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAK SAATLERİ NEDİR?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.