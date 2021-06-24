Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre bu hafta Cumartesi ve Pazar günü yasak var mı?

Bu hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu. Hafta sonu da yaklaşırken, sokağa çıkma yasağı var mı, bu hafta sonu, Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları merak konusu oldu. Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı konusuna da netlik kazandırdı. Peki, sokağa çıkma yasağı tamamen bitti mi? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasak var mı? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son durum

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI VE HAFTA SONU BU PAZAR YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, ve ne zaman bitecek?

İşte, hafta içi ve hafta sonu pazar yasak var mı konusuyla ilgili son durum