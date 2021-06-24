Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, tarih belli mi? Steam yaz indirimleri tarihi sızdırıldı

Hem dünyada hem de ülkemizde çokça popüler olan dijital oyun mağazası Steam'in yaz indirimleri oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Yaz indirimleri içinde heyecanla bekleyiş başladı. Birçok oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam, yaz indirimlerini belirli bir tarihe kadar sürdürecek. Buna göre, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2021 Steam yaz indirimleri başlama tarihi…