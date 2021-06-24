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Giriş Tarihi: 24.6.2021 13:56

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, tarih belli mi? Steam yaz indirimleri tarihi sızdırıldı

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, tarih belli mi? Steam yaz indirimleri tarihi sızdırıldı

Dünyanın en çok tercih edilen dijital oyun satış mağazası Steam’in bu yılki yaz indirimleri oyun severler tarafından büyük bir heyecan ile bekleniyor. Yüzde 80-90’lara varan indirimlerinin bu yıl başlayacağı ve biteceği tarih sızdırıldı. İki hafta sürecek olan bu yaz indirimleri oyun severler tarafından oldukça rağbet görecek. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2021 Steam yaz indirimleri başlama tarihi…

Hem dünyada hem de ülkemizde çokça popüler olan dijital oyun mağazası Steam'in yaz indirimleri oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Yaz indirimleri içinde heyecanla bekleyiş başladı. Birçok oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam, yaz indirimlerini belirli bir tarihe kadar sürdürecek. Buna göre, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2021 Steam yaz indirimleri başlama tarihi…

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Steam Database'te ortaya çıktığı üzere Steam'in yeni indirim dönemi 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. İndirimlerin son tarihi ise 8 Temmuz olacak.

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Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, tarih belli mi? Steam yaz indirimleri tarihi sızdırıldı
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