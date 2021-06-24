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Giriş Tarihi: 24.6.2021 09:10 Son Güncelleme: 24.6.2021 09:10

Müge Anlı’nın programında konuşulan swap testi ve analizi nasıl yapılır? Swap nedir, ne demektir?

Müge Anlı’nın programında konuşulan swap testi ve analizi nasıl yapılır? Swap nedir, ne demektir?

ATV ekranlarına hafta içi her gün gelen Müge Anlı’nın programında pek çok olay açıklığa kavuşuyor. Son olarak Türkiye’nin gündemini “mehir cinayeti” olarak meşgul eden Metin ve Necla Büyükşen cinayeti işlenirken programda swap izi, swap testi, swap analizi gibi pek çok bilgi yer aldı. Programın seyircileri ise “Swap nedir, ne demektir? Swap testi nasıl yapılır?” gibi pek çok soruya yanıt aramaya başladı. Buna göre; swap izi nasıl alınır, analiz nasıl yapılır?

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen ve katil zanlılarını bulmak için kullanılan bir yöntem olarak bilinen swap izi hakkında araştırmalar başladı. Metin ve Necla Büyükşen'in katil zanlısının bulunulması için Müge Anlı tüm ayrıntıları programda işlerken "Swap nedir, ne demektir? Müge Anlı'nın programında konuşulan swap testi nasıl yapılır?" sorularının yanıtları da seyirciler tarafında merak ediliyor…

SWAP NEDİR?

Swap, şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.

SWAP TESTİ NASIL ALINIR?

Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izlerdir. Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır.

Swap izi uzun süre kalabileceği gibi terleme, zanlının sağlık durumundaki belirtilere göre etkisini de yitirebilir.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR? SWAP İZİ NASIL ALINIR?

Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelir. Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır. Swap izi uzun süre kalabileceği gibi terleme, zanlının sağlık durumundaki belirtilere göre etkisini de yitirebilir.

SWAP İZİ NE İŞE YARAR?

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.

Barut disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir. Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır:

Silahın tipi, çapı

Kapsülün yapısı

Barutun yapısı

Atış sonrası faaliyetler

Kişinin hangi elini kullandığı

Ortamın fiziksel durumu ( sıcaklık, rüzgar, nem oranı)

Atışın çıplak elle yapılıp yapılmadığı

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Müge Anlı’nın programında konuşulan swap testi ve analizi nasıl yapılır? Swap nedir, ne demektir?
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