Adana'da taksi şoförüne silahlı saldırı

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi'nde gece saatlerinde sokaktan peş peşe silah sesi duyanlar, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fazıl Yoğun kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet masası ekipleri olaydan sonra kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis, Fazlı Yoğun'un müşterisi tarafından mı öldürüldüğünü araştırıyor. Yoğun'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.