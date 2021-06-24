Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da taksi şoförüne silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 24.6.2021 10:09

Adana'da taksi şoförüne silahlı saldırı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana'da taksi şoförüne silahlı saldırı

Adana'da taksici 47 yaşındaki Fazıl Yoğun, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğraması sonucu öldürüldü. Taksicinin müşterisi tarafından öldürülüp öldürülmediği polis tarafından araştırılıyor.

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi'nde gece saatlerinde sokaktan peş peşe silah sesi duyanlar, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri de sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fazıl Yoğun kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet masası ekipleri olaydan sonra kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Polis, Fazlı Yoğun'un müşterisi tarafından mı öldürüldüğünü araştırıyor. Yoğun'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da taksi şoförüne silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA