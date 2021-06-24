Terazi hassas olmayınca beraat etti

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakkında Bolu
1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan ve 10 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan H.A'nın avukatının terazilerin incelenmesi talebi ile hapis cezası almaktan kurtuldu.
Kıbrıscık ilçesinde ikamet eden H.A'nın evinde yapılan aramada toplamda 760 gram esrar maddesi ile iki adet terazi ele geçirildi ve hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan dava açıldı. Mahkemede 1983 yılında girdiği cezaevinde uyuşturucuya başladığını ve bağımlı olduğunu belirten H.A, son savunmasında; "Uyuşturucunun müptelası oldum. 38 yıldır bu mereti içerim. Kesinlikle satıcı değilim ve içiciyim. 760 gram esrarı da 5 bin lira karşılığı İstanbul'dan aldım. Armut ve mantar satarak geçimimi sağlarım. Evimde bulunan iki kantarı da armut ve mantarı tartmak için kullanırım. Uyuşturucu madde tartmak için kullanmam. Bu güne kadar uyuşturucuya çocuklarımın rızkını yatırdım. Çok pişmanım." dedi.
Sanığın yaptığı savunma sonrası devreye giren avukatı Emre İlhan, mahkeme heyetinden, delil olarak alınan iki adet kantarların mahkemeye getirilmesini ve burada kantarın, uyuşturucuyu tartıp tartmadığının tespit edilmesi üzerine getirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, avukat İlhan'ın talebi üzerine son duruşmaya, delil olarak müsadere altına alınan iki kantar, mübaşir aracılığıyla duruşma salonuna getirildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, elektrikle çalışan iki kantarı çalıştırarak A4 kağıdını tartmaya çalıştı. Her iki kantarda A4 kağıdını tartamadı. Bunun üzerine kantarların uyuşturucu tartma olayında kullanılamayacağı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan H.A'nın beraatine karar verdi.