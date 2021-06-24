Son dakika: Türkiye güzeli doktorun vasiyeti 21 yıl sonra gerçekleşti!

Son dakika haberleri... İstanbul, Fatih'te 94 yaşındayken hayatını kaybeden Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu tüm mirasını, 3 ve 91 yaşındayken kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi ekiplerine bağışladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendikten sonra 7 yıl ABD'de yaşayan Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun hiç çocukları olmamıştı. Ancak kardeşi Selahattin İzmirli ile dört yeğeni, mahkemeye başvurup Sakaoğlu'nun vasiyetnamenin iptali için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 14 yıl süren bu dava 2018 yılında karara bağlandı. İtfaiye çalışanlarının lehine karar veren mahkeme mirasın iptali talebini reddetti. Yargıtay, bu kararı geçtiğimiz aylarda onadı.
MAHKEME PAYLAŞTIRDI
Bugün de mirasın itfaiye çalışanlarına dağıtılması için açılan davada karar çıktı. Miras paylaşımı davasını da sonuca bağlayan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, 272 itfaiyeciyi mirasçı olarak kabul etti. Diğer itfaiye görevlilerinin talebi ise reddedildi. Yaklaşık 18 yıl süren dava sürecinde Fatih İtfaiyesi çalışanı olduğunu söyleyen 300'den fazla kişi, mirasçı olarak mahkemeye başvurmuştu.
MEMUR HESAPLAYACAK
Sakaoğlu'nun vasiyeti doğrultusunda 272 itfaiyeci, anaparanın faizinden paylarına düşeni ölene kadar her üç ayda bir alabilecek. Öldükten sonra ise miras çocuklarına geçmeyecek, devlet hazinesine kalacak. Her bir itfaiyecinin ne kadar alacağına ilişkin hesaplama ise vasiyeti yerine getirmekle görevli tenfiz memuru tarafından yapıldıktan sonra itfaiyecilerin hesaplarına yatırılacak.
25 MİLYON 272 KİŞİYE PAY EDİLECEK
2003 yılında vefat eden Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 2000 yılındaki vasiyetinde, Fatih'teki dairesinin kirası ile bankadaki dolar ve Türk Lirası'nın sonsuza kadar bankada kalmak şartıyla faizinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih İtfaiye Teşkilatında çalışan müdüründen kapıcısına kadar tüm personele aynı miktarda dağıtılması isteniyordu. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası faiziyle birlikte 37 milyon lira tutuyor. Bu miktarın 12 milyonu anapara, 25 milyonu ise biriken faiz. Miras kalan itfaiye görevlilerinden 123'ü "yangıncı" diye tabir ettikleri ve yangınlara müdahale eden personel, diğerleri Fatih İtfaiyesi birimlerinde çalışan personelden oluşuyor.