Son dakika: Türkiye güzeli doktorun vasiyeti 21 yıl sonra gerçekleşti!

MAHKEME PAYLAŞTIRDI

Bugün de mirasın itfaiye çalışanlarına dağıtılması için açılan davada karar çıktı. Miras paylaşımı davasını da sonuca bağlayan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, 272 itfaiyeciyi mirasçı olarak kabul etti. Diğer itfaiye görevlilerinin talebi ise reddedildi. Yaklaşık 18 yıl süren dava sürecinde Fatih İtfaiyesi çalışanı olduğunu söyleyen 300'den fazla kişi, mirasçı olarak mahkemeye başvurmuştu.

MEMUR HESAPLAYACAK

Sakaoğlu'nun vasiyeti doğrultusunda 272 itfaiyeci, anaparanın faizinden paylarına düşeni ölene kadar her üç ayda bir alabilecek. Öldükten sonra ise miras çocuklarına geçmeyecek, devlet hazinesine kalacak. Her bir itfaiyecinin ne kadar alacağına ilişkin hesaplama ise vasiyeti yerine getirmekle görevli tenfiz memuru tarafından yapıldıktan sonra itfaiyecilerin hesaplarına yatırılacak.