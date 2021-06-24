Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar Meydanı’nın simgesi olacak
Giriş Tarihi: 24.6.2021

Üsküdar Meydanı’nın simgesi olacak

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Üsküdar Meydanı’nın simgesi olacak

Gülfem Hatun Camisi, en son orijinal haline uygun restore edilecek. Yarım asırlık caminin, 8 ay içinde onarımları tamamlanıp yeniden ibadete açılması planlanıyor

İstanbul Üsküdar'da Kanuni Sultan Süleyman'ın eşlerinden Gülfem Hatun tarafından yaptırılan 460 yıllık cami restore ediliyor. Camiye sonradan ilave edilen lojman binası kaldırılarak, park ve gezi alanına dönüştürülecek. Gülfem Hatun'un mezarının da yer aldığı cami, Üsküdar Meydanı'nın simgelerinden biri olarak düzenlenecek. Gülfem Hatun'un türbesi de onarımdan geçirilerek temizlenecek. Caminin ön kısmında yer alan ancak geçmiş yıllarda kaldırılan tarihi çeşme, aynı yerine inşa edilecek. Haremde hayırlarıyla tanınan Gülfem Hatun tarafından inşa ettirilen, cami, çeşme, han ve imaret yapılarından günümüze kadar gelen 460 yaşındaki tarihi cami, 8 ay içinde onarımları tamamlanarak yeniden ibadete açılacak.

LOJMAN KALDIRILACAK
1561-62 yıllarında cami, imaret, han ve çeşme olarak yapılan tarihi yapının, 18. yy'daki en son orijinal haline göre yapılacak restorasyon kapsamında sonradan yapılan lojman kaldırılıyor. Gülfem Hatun'un türbesi de onarımdan geçirilerek temizlenecek. Caminin ön kısmında yer alan ancak geçmiş yıllarda kaldırılan tarihi çeşme, aynı yerine inşa edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar Meydanı’nın simgesi olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA