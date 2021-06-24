Uyuşturucu ticaretine suçüstü operasyon

İstanbul Fatih'te uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda 12.8 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ile yakalanan üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri, Yedikule Mahallesi Teyyareci Rıdvan Sokak üzerinde yer alan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Zehir tacirlerini yakalamak için düğmeye basan Fatih Polisi, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde bahse konu adrese operasyon düzenledi. Adreste arama gerçekleştiren polis, 12.8 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ile satışa hazırlanan A.A., T.T. ve S.A. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı adresin dış duvarlarında spreyle yazılmış yazılar ise dikkat çekti.