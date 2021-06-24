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Giriş Tarihi: 24.6.2021 17:16 Son Güncelleme: 24.6.2021 17:17

Van Tuşba'da korkutan deprem! İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Van Tuşba'da korkutan deprem! İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Son dönemde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Gelen son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi de yaşanan deprem sonrası merak konusu oldu. İşte, 24 Haziran tarihinde yaşanan Van (Tuşba) depremi ile ilgili veriler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi...

Az önce meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu. Sarsıntının derinliği 6.87 kilometre iken depremin Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleştiği bildirildi. Kısa süreliği korkuya neden olan 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine çevrildi. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve alınan son veriler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

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Van Tuşba'da korkutan deprem! İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
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