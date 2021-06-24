Az önce meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu. Sarsıntının derinliği 6.87 kilometre iken depremin Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleştiği bildirildi. Kısa süreliği korkuya neden olan 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine çevrildi. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve alınan son veriler...