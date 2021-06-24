Yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

Adana'da motosikletle hız yapma meselesi yüzünden çıkan kavgada rastgele ateş ederken yanlışlıkla ağabeyi Zidan Gündüz'ü öldürdüğü iddia edilen Murat Gündüz'ün silahı kullandığı ana ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü | Video

MOTOSİKLETLE HIZ YAPTIN KAVGASI

Olay, 25 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Abdulmurat Tataş (43) , motosikletle sokakta hız yapan Zidan Gündüz'ü (22) yavaş gitmesi için uyarınca tartışma çıktı. Zidan Gündüz'ün kardeşi Murat Gündüz (20) ile Tataş'ın arkadaşı Mehmet Halat'ın da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Sopa ve tabancaların kullanıldığı olayda Zidan Gündüz başından, Tataş ise sırtından tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zidan Gündüz yaşamını yitirdi.

AĞABEYİNİ VURDUĞU BELİRLENDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zidan Gündüz'ün ölümüne, Abdulmurat Tataş'ın yaralanmasına neden olan kurşunların, Murat Gündüz'ün tabancasından çıktığını saptadı. Polis, olaya karışan Mehmet Halat ile Hakan Gündüz'ü yakaladı. Olaydan sonra kaçan Murat Gündüz'ün, Sarıçam ilçesindeki bir soğan tarlasındaki gizlendiğini belirleyen cinayet dedektifleri, tarım işçisi gibi tarlaya gitti. Murat Gündüz, tarla içerisinde saklandığı barakada yakalandı. Emniyette tabancayla ateş ettiğini kabul eden Gündüz, cinayeti reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, tutuklandı.

AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan Murat Gündüz'ün, kavgadan kurtarmak için geldiği ağabeyi Zidan Gündüz'ü başından vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Abdulmurat Tataş'ın, tartıştığı Zidan Gündüz'ün içinde bulunduğu otomobile sopayla vurduğu ve tarafların arasında çıkan arbede anları yer aldı. Sonrasında Zidan Gündüz'ün tabancayla otomobilden inip Tataş ile boğuştuğu, kardeşi Murat Gündüz'ün de tabancayla ateş açtığı görüldü. Sırtından yaralanan Tataş'ın yere yığıldığı, Murat Gündüz'ün nişan alıp ateş açması sonucu Zidan Gündüz'ün yere yığıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.