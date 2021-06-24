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Giriş Tarihi: 24.6.2021 07:08

Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? 1 Temmuz hafta içi, hafta sonu ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? 1 Temmuz hafta içi, hafta sonu ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve alınan kararlarla birlikte kalkan yasakları duyurmuştu. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar bitti mi konusuna da değindi. Erdoğan, yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz’da hafta içi ve hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu sorularına karşılık Temmuz ayını işaret etti. Peki, yasaklar kalktı mı ve ne zaman bitiyor? Hangi yasaklar kalktı? Hafta içi ve hafta sonu pazar yasağı bitti mi ve yasak saatleri değişti mi? İşte tüm bu soruların yanıtları ve diğer detaylar

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz'da hafta içi ve hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu sorularına yanıt arıyor. Başkan Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nda yasaklar kalktı mı sorularına yanıt verdi. Erdoğan, kalkan yasaklar hakkında bilgi verirken 1 Temmuz tarihini işaret etti. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu pazar günü belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

YASAKLAR KALKTI MI VE NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE KALKAN YASAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler

YASAKLAR KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklamaları;

YASAKLAR BİTTİ Mİ?

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

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