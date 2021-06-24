Türkiye'de milyonlarca vatandaş, yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz'da hafta içi ve hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu sorularına yanıt arıyor. Başkan Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nda yasaklar kalktı mı sorularına yanıt verdi. Erdoğan, kalkan yasaklar hakkında bilgi verirken 1 Temmuz tarihini işaret etti. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu pazar günü belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

YASAKLAR KALKTI MI VE NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE KALKAN YASAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler